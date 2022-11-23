Замість снігу - дощ: синоптик розповів про погоду у найближчі дні

На українців чекає погіршення погоди. Протягом наступних двох днів будуть дощ, мокрий сніг та посилення вітру. Опади прогнозують і на вихідних.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає "Метеопрог".

У четвер, 24 листопада, збережеться вплив антициклону. Вночі та вранці місцями можливий туман. Швидкість вітру буде 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3+2 градуси, а вдень - від нуля до 5 градусів тепла. На крайньому півдні та на Закарпатті повітря проггріється до +11 градусів.

У п'ятницю, 25 листопада, в центрі, на півдні та заході будуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер східний. У західних регіонах швидкісь сягатиме 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2+3 гардуси, а в північних та західних областях - до 9 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +5-10 градусів, а на заході - до +4.

На вихідні, 26 та 27 листопада, у південних, центральних та північних областях очікуються опади переважно у вигляді дощу. На решті території України буде без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься близько нуля, а вдень - від 4 до 9 градусів.

Нагадаємо, народний синоптик прогнозує потепління в Україні. Від середи, 23 листопада, опади припиняться, а температура стане переважно комфортною. За його прогнозом, у більшості областей погода наступного тижня буде хмарною з проясненням погодою.

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