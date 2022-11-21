Погода в Україні: яким в Україні буде тиждень, 21-27 листопада

Тиждень, 21-27 листопада, в Україні буде різним. Розпочнеться з потепління, яке вже у вівторок, 22 листопада, змінить холодне повітря.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр та погодні сайти.

Так, за прогнозами синоптиків, 21 листопада у північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях вдень ітиме значний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території дощі, на південному сході та крайньому заході без опадів.

В Україні, крім південних та південно-східних областей, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, у південних та східних областях південний, 7-12 м/с, на півдні вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура в західних та північних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в більшості центральних областей та на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, в Криму до 20°.

22-23 листопада очікується припинення опадів та зниження температури. Вночі та вранці місцями можливий туман у північних, центральних та південних областях. Вітер переважно північно-західний, у західній частині південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура вночі від 1° до 6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній та західній частині 2-7° тепла.

24 листопада в Україні буде також без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на крайньому півдні, в Криму та на Закарпатті 6-11° з позначкою "плюс". У п'ятницю, 25 листопада, до України прийде циклон, який принесе опади у вигляді дощу та мокрого снігу у центральних, південних та західних областях. Температура вночі становитиме від 2° морозу до 3° тепла, вдень буде 4-9° вище нуля.

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Вихідними, 26-27 листопада, у південних, центральних та північних областях очікуються опади переважно у вигляді дощу, на решті території буде сухо. Температура повітря вночі коливатиметься близько 0°, вдень очікується 4-9° тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін розповів, якою в Україні буде зима та які зимові місяці принесуть найбільше холоду та морозів.

Інший народний синоптик Володимир Деркач натомість повідомляв, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

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