Враг атакует Украину БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 14 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.

Группа БПЛА на севере Харьковской области курсом на Харьков.

Несколько групп враждебных БПЛА в Херсонской области в северо-западном направлении.

Несколько групп БпЛА в Донецкой области (Покровский район).

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день дроны-перехватчики самый дешевый способ уничтожать российско-иранские ударные беспилотники типа «Шахед».