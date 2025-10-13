Эрдоган принялся спасать Мэлони от вредной привычки — какой именно

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил лично присоединиться к борьбе с курением — на этот раз его целью стала премьер Италии Джорджия Мэлони.

Об этом пишет Politico.

В кулуарах мирного саммита в Египте, посвященного урегулированию конфликта в секторе Газа, Эрдоган обратился к Мэлони с шуткой, но и определенной серьезностью:

"Ты прекрасно выглядишь. Но мне придется заставить тебя бросить курить", - сказал турецкий лидер, по всей видимости на видео, опубликованном итальянской газетой Il Foglio.

Впрочем, стоявший рядом президент Франции Эммануэль Макрон сразу вмешался в разговор:

"Это невозможно!" – пошутил он, вызвав смех присутствующих.

Мэлони тоже не осталась без ответа:

"Знаю, знаю... но если брошу, могу стать менее общительной. Не хочу никого убивать", - ответила премьер.

Ранее Мэлони признавалась, что после 13 лет без табака снова начала курить. В своей книге она даже отметила, что сигареты иногда помогали ему "найти общий язык" с другими политиками — в частности, с президентом Туниса Каисом Саидом.