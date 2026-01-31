- Дата публикации
Категория
- Украина
469
1 мин
Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 31 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.
Сумщина: БпЛА мимо Конотопа, курс — южный.
БпЛА на севере Харьковщины, курс — южный.
БпЛА в направлении Харькова с севера.
Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада, пока дети находились в укрытии.
Мы ранее информировали, что чрезвычайники вывели 16 человек из охваченной огнем 16-этажки в Днепре после атаки вражеского дрона.