Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 31 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

Реклама

Сумщина: БпЛА мимо Конотопа, курс — южный.

БпЛА на севере Харьковщины, курс — южный.

БпЛА в направлении Харькова с севера.

Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада, пока дети находились в укрытии.

Мы ранее информировали, что чрезвычайники вывели 16 человек из охваченной огнем 16-этажки в Днепре после атаки вражеского дрона.