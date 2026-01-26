Топ продуктов, опережающих мясо по содержанию железа

Железо является важным минералом для организма, который играет ключевую роль в росте и развитии / © www.freepik.com/free-photo

Железо необходимо для производства гемоглобина — молекулы, ответственной за транспортировку кислорода в крови. Адекватный уровень железа обеспечивает энергию, иммунитет и всеобщее благополучие, а его недостаток сильно бьет по вашему здоровью. Именно поэтому важно это контролировать и чаще включать в свой рацион продукты, богатые железом.

Топ лучших продуктов, которые насытят ваш организм железом

Куриная печень

Она является одним из лучших источников гемового железа, которое усваивается организмом гораздо лучше, чем железо из растительных продуктов (негемовое).

Также куриная печень богата витамином А, который помогает поддерживать остроту зрения, способствует регенерации кожи и укреплению иммунитета.

Кроме того, в 100 г куриной печени содержится около 18-25 г белка, а калорийность составляет лишь 116-170 ккал (в зависимости от способа приготовления).

Устрицы

Это хороший деликатес для тех, кто борется с анемией. В устрицах тоже содержится гемовое железо, которое организм человека усваивает легче. Также они богаты медью и витамином В12. Медь необходима для того, чтобы железо правильно всасывалось и превращалось в гемоглобин.

Чечевица

Чечевица является одним из самых концентрированных растительных источников железа — она содержит его вдвое больше, чем типичная порция говядины.

Чечевица содержит негемовое железо, поэтому организм усваивает его менее эффективно, чем гемовое из животных продуктов. Однако благодаря высокому содержанию железа, чечевица является хорошим выбором для соблюдающих веганскую или вегетарианскую диету. Ее можно добавлять к супам, карри, салатам или растительным вегетарианским бургерам.

Тофу

Это сыр, который производят из соевых бобов. Тофу содержит вдвое больше железа, чем стейк, поэтому он является хорошей альтернативой для тех, кто соблюдает растительный рацион и заботится о потреблении железа.

Его часто выбирают заменителем мяса. Тофу считается одним из лучших растительных источников белка.

Шпинат

Шпинат содержит железо и по его количеству является одним из лидеров среди овощей. Однако есть важный нюанс: железо в шпинате усваивается хуже, чем из мяса или печени.

Темный шоколад

Хотя шоколад обычно не считается продуктом, богатым железом, он на самом деле содержит значительное количество этого важного минерала — 56 граммов продукта с содержанием какао 45-69% содержат 22% дневной нормы. Какао-бобы естественно содержат железо, а когда их измельчают для изготовления шоколада, концентрация железа становится еще выше.

Кроме железа, плитка качественного шоколада (100 граммов) содержит значительное количество других важных минералов, таких как медь, марганец, магний.

Тушеные (или термически обработанные) помидоры

Тушеные помидоры содержат более 20% суточной нормы железа, а также витамин С, улучшающий способность организма усваивать этот микроэлемент из растительных продуктов.

