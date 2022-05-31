Враг использует мины, запрещенные международными конвенциями — ГСЧС

Враг устанавливает неуправляемые минные заграждения на территории населённых пунктов.

Об этом рассказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь, — пишет Укринформ.

Значительную часть взрывоопасных предметов, применяемых врагом, составляют те, использование которых запрещено международными конвенциями. В частности, это боеприпасы, которые имеют принципы самоликвидации, а также применяемые при дистанционном минировании и представляют очень большую угрозу для жизни населения.

Также враг устанавливает неуправляемые минные заграждения на территории населённых пунктов, оставляет после себя растяжки, взрывоопасные предметы в бытовых предметах.

Эти мины и боеприпасы обнаруживались на территориях Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей. Общее количество таких боеприпасов от общего количества уничтоженных составляет около 15%. Это очень большая цифра», — подчеркнул Бондарь.

Напомним, в Киевской области тысячи квадратных километров остаются опасными из-за мин.

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