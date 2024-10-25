Враг продвинулся в Луганской области — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки смогли продвинуться в районе села Невское, что в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

Эксперты сообщили, что оккупанты продвинулись в районе села Невское. На других участках фронта прессов врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики расстреляли пленных бойцов ВСУ возле Селидового.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Третьей штурмовой заявили о тяжелой ситуации на всех участках фронта.

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