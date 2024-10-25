Ворог просунувся на Луганщині - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби змогли просунутися в районі села Невське, що у Луганській області.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

Експерти повідомили, що окупанти просунулись в районі села Невське. На інших ділянках фронту пресувань ворога або сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Селидового.

Крім того, ми раніше інформували, що у Третій штурмовій заявили про важку ситуацію на всіх ділянках фронту.

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