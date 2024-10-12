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Враг выпустил ряд беспилотников: названо направление движения

Враг выпустил ряд беспилотников: названо направление движения

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 12 октября 2024 года враг выпустил часть дронов. В части регионов объявили воздушную тревогу.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • В частности, "Шахеды" на юге Харьковщины – курс на север.
  • "Шахеды" в районе Сум — курс запада.

Также по сообщениям мониторинговых каналов, в Сумах снова раздались взрывы.

Напомним, перебазирование российских носителей аэробалистических ракет "Кинжал" МиГ-31К в Беларусь может свидетельствовать как о желании россиян сохранить эти самолеты от ударов украинских дронов, так и о попытках устроить провокации и держать в напряжении украинские воздушные силы.

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