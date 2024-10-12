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Ворог випустив низку безпілотників: названо напрямок руху

Ворог випустив низку безпілотників: названо напрямок руху

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 12 жовтня 2024 року ворог випустив частину дронів. У частині регіонів оголосили повітряну тривогу. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

  • Зокрема, "Шахеди" на півдні Харківщини - курс на північ.
  • "Шахеди" в районі Сум -  курс на захід. 

Також за повідомленнями моніторингових каналів, у Сумах знову пролунали вибухи. 

Нагадаємо, перебазування російських носіїв аеробалістичних ракет "Кинджал" МіГ-31К до Білорусі може свідчити як про бажання росіян зберегти ці літаки від ударів українських дронів, так і про намагання влаштувати провокації та тримати в напрузі українські Повітряні сили.

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