Ворог випустив низку безпілотників: названо напрямок руху

У ніч проти 12 жовтня 2024 року ворог випустив частину дронів. У частині регіонів оголосили повітряну тривогу.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Зокрема, "Шахеди" на півдні Харківщини - курс на північ.

"Шахеди" в районі Сум - курс на захід.

Також за повідомленнями моніторингових каналів, у Сумах знову пролунали вибухи.

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Нагадаємо, перебазування російських носіїв аеробалістичних ракет "Кинджал" МіГ-31К до Білорусі може свідчити як про бажання росіян зберегти ці літаки від ударів українських дронів, так і про намагання влаштувати провокації та тримати в напрузі українські Повітряні сили.

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