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Вражеские беспилотники снова надоедают украинцам ночью

Вражеские беспилотники снова надоедают украинцам ночью

Враг продолжает использовать иранские дроны-камикадзе

Зафиксировано движение русских беспилотников.

Группы БПЛА двигаются вдоль границ Николаевской и Кировоградской областей в северо-западном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

В частности, БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, двигаются в северо-западном направлении;

  • БПЛА на юге Николаевщины северо-западным курсом;
  • БпЛА на западе Херсона, курс западный.

Также наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Юг и восток Украины охватили воздушные тревоги из-за движения вражеских беспилотников.

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