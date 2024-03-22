Вражеские беспилотники снова надоедают украинцам ночью

Группы БПЛА двигаются вдоль границ Николаевской и Кировоградской областей в северо-западном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

В частности, БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, двигаются в северо-западном направлении;

БПЛА на юге Николаевщины северо-западным курсом;

БпЛА на западе Херсона, курс западный.

Также наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

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Юг и восток Украины охватили воздушные тревоги из-за движения вражеских беспилотников.

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