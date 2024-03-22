Вражеские беспилотники снова надоедают украинцам ночью

Зафиксировано движение русских беспилотников.
Группы БПЛА двигаются вдоль границ Николаевской и Кировоградской областей в северо-западном направлении.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
В частности, БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, двигаются в северо-западном направлении;
- БПЛА на юге Николаевщины северо-западным курсом;
- БпЛА на западе Херсона, курс западный.
Также наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Юг и восток Украины охватили воздушные тревоги из-за движения вражеских беспилотников.
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