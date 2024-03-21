Почему в Киеве образовались огромные воронки после атаки: объяснение Жданова

На фото с мест падения обломков ракет в Киеве образовались огромные воронки, несмотря на то, что их сбила ПВО. Военный эксперт объяснил, что дело в баллистических ракетах.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в комментарии ТСН.ua.

Баллистику сбивает комплекс Patriot

Как пояснил Жданов, баллистику может сбивать американский комплекс ПВО Patriot. У него есть специальная ракета, которая представляет собой некую металлическую болванку.

"Американские военные дали ей прозвище "летучая колода". Она не имеет взрывчатого вещества и поражает саму ракету. То есть одна ракета на цель. Она не взрывается, а просто сбивает ее с траектории. В результате удара ракета отклоняется от цели", — заметил военный эксперт.

В случае удачного попадания, добавляет он, ракета разрушается и может взорваться в воздухе. Это самый безопасный вариант.

"Но учитывая, что головная часть ракеты обычно имеет самую толстую оболочку, она самая крепкая, случается так, что головная часть падает и взрывается как обычная авиационная бомба. Поэтому мы наблюдаем такие огромные воронки", – резюмировал Олег Жданов.

Ранее Жданов объяснил необычный свист, который жители Киева слышали во время ракетной атаки.

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