Ворожі безпілотники знову надокучають українцям вночі

Зафіксовано рух російських безпілотників.
Групи БпЛА рухаються вздовж межі Миколаївської та Кіровоградської областей у північно-західному напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Зокрема, БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, рухаються у північно-західному напрямку;
- БпЛА на півдні Миколаївщини північно-західним курсом;
- БпЛА на заході Херсонщини, курс західний.
Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Південь та схід України охопили повітряні тривоги через рух ворожих безпілотників.
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