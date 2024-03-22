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Ворожі безпілотники знову надокучають українцям вночі

Ворожі безпілотники знову надокучають українцям вночі

Ворог продовжує використовувати іранські дрони-камікадзе

Зафіксовано рух російських безпілотників.

Групи БпЛА рухаються вздовж межі Миколаївської та Кіровоградської областей у північно-західному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Зокрема, БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, рухаються у північно-західному напрямку;

  • БпЛА на півдні Миколаївщини північно-західним курсом;
  • БпЛА на заході Херсонщини, курс західний.

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. 

Південь та схід України охопили повітряні тривоги через рух ворожих безпілотників. 

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