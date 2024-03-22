Ворожі безпілотники знову надокучають українцям вночі

Групи БпЛА рухаються вздовж межі Миколаївської та Кіровоградської областей у північно-західному напрямку.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Зокрема, БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, рухаються у північно-західному напрямку;

БпЛА на півдні Миколаївщини північно-західним курсом;

БпЛА на заході Херсонщини, курс західний.

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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Південь та схід України охопили повітряні тривоги через рух ворожих безпілотників.

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