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- Украина
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Врезались в дерево: на Ровенщине двое детей разбились на мотоцикле
Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть парней.
В Ровенской области двое несовершеннолетних ребят на мотоцикле разбились насмерть. Их тела обнаружил 37-летний мужчина.
О случае сообщили в полиции.
«В кювете вблизи села Яриновка мужчина обнаружил поврежденный мотоцикл и двух без сознания парней. Медики, прибывшие по вызову только констатировали смерть ребят. Ими оказались 15-летний житель села Цепцевичи и 16-летний житель села Трискини», — говорится в сообщении.
Следователь следственного управления предварительно установил, что в ночное время водитель мотоцикла «Lifan» не справился с управлением, взлетел в кювет, где врезался в дерево. Оба подростка были в мотошлемах.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть двух человек, следователь открыл уголовное производство.
Напомним, в Винницкой области произошло ДТП — трое погибших и много пострадавших. Больше об этом читайте в новости.