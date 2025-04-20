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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Врезались в дерево: на Ровенщине двое детей разбились на мотоцикле

Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть парней.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте аварии

На месте аварии / © Национальная полиция Украины

В Ровенской области двое несовершеннолетних ребят на мотоцикле разбились насмерть. Их тела обнаружил 37-летний мужчина.

О случае сообщили в полиции.

«В кювете вблизи села Яриновка мужчина обнаружил поврежденный мотоцикл и двух без сознания парней. Медики, прибывшие по вызову только констатировали смерть ребят. Ими оказались 15-летний житель села Цепцевичи и 16-летний житель села Трискини», — говорится в сообщении.

Следователь следственного управления предварительно установил, что в ночное время водитель мотоцикла «Lifan» не справился с управлением, взлетел в кювет, где врезался в дерево. Оба подростка были в мотошлемах.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть двух человек, следователь открыл уголовное производство.

Напомним, в Винницкой области произошло ДТП — трое погибших и много пострадавших. Больше об этом читайте в новости.

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