Вспышка гриппа и ОРВИ: что происходит в регионах Украины

В Минздраве отмечают, что для эпидсезона текущая ситуация прогнозируемая и не критическая.

В Украине стремительно растет количество больных ОРВИ и гриппом, из-за чего некоторые школы и детские сады перешли на дистанционное обучение.

Детальнее о ситуации в сюжете для ТСН.ua.

Так, с 10 февраля дистанционное обучение было введено в 34 школах Ужгорода и ряде заведений других общин Закарпатской области. Директор департамента образования и науки Закарпатской ОВА Марьяна Марусинец также сообщила об объявлении карантина в 29 детских садах области.

Увеличение случаев заболеваемости наблюдается и в Хмельницкой области, где за прошедшую неделю зафиксировано более 7200 случаев инфицирования, большинство из которых среди детей. В ответ на это дистанционное обучение было введено в 30 школах, в частности в Каменец-Подольской общине.

В Черновцах ситуация также остается сложной: 31 школа и шесть детсадов перешли на онлайн-формат обучения. С 10 февраля карантин был введен в 12 школах Герцаевской общины из-за большого количества отсутствующих учеников.

Высокий уровень заболеваемости ОРВИ также наблюдается в Виннице и Ровенской области. В некоторых лицеях введено дистанционное обучение, а в Ровенской области 28 школ уже проводят обучение онлайн из-за превышения эпидемического порога.

В городе Черноморск Одесской области из-за вспышки заболеваемости среди детей карантин в школах и детсадах будет действовать до 14 февраля. Соответствующее решение приняла местная комиссия по техногенно-экологической безопасности.

В целом ситуация по стране остается напряженной, но контролируемой. По данным Минздрава, эпидемический порог превышен только в нескольких регионах, в частности, в Черновицкой области. В Ивано-Франковской и Львовской областях фиксируется низкий уровень заболеваемости.

За период с 27 января по 2 февраля заболеваемость ОРВИ выросла почти на 25% — выявлено более 150 тысяч случаев, из них более 90 тысяч среди детей. В то же время грипп циркулирует в 21 регионе, а больше всего больных Covid-19 зафиксировано в Ивано-Франковской и Одесской областях. По сравнению с прошлым годом заболеваемость ниже.

Для защиты от вирусных инфекций медики советуют:

регулярно мыть руки;

использовать защитную маску;

избегать скоплений людей;

соблюдать физическую дистанцию;

вакцинироваться против Covid-19 и гриппа.

При первых симптомах заболевания рекомендуется обратиться к семейному врачу и изолироваться от контактов с другими людьми.

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Напомним, недавно заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине придется на середину февраля 2025 года.

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