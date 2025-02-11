Спалах грипу та ГРВІ: що відбувається в регіонах України

У МОЗ наголошують, що для епідсезону поточна ситуація прогнозована й не критична.

В Україні стрімко зростає кількість хворих на ГРВІ та грип, через що деякі школи та дитячі садки перейшли на дистанційне навчання.

Детальніше про ситуацію у сюжеті для ТСН.ua.

Так, з 10 лютого дистанційне навчання запроваджено у 34 школах Ужгорода та низці закладів інших громад Закарпатської області. Директор департаменту освіти і науки Закарпатської ОВА Мар’яна Марусинець також повідомила про оголошення карантину у 29 дитячих садках області.

Збільшення випадків захворюваності спостерігається і в Хмельницькій області, де за минулий тиждень зафіксовано понад 7200 випадків інфікування, більшість із яких — серед дітей. У відповідь на це дистанційне навчання запровадили у 30 школах, зокрема у Кам’янець-Подільській громаді.

У Чернівцях ситуація також залишається складною: 31 школа та шість дитсадків перейшли на онлайн-формат навчання. З 10 лютого карантин ввели у 12 школах Герцаївської громади через велику кількість відсутніх учнів.

Високий рівень захворюваності на ГРВІ також спостерігається у Вінниці та Рівненській області. У деяких ліцеях введено дистанційне навчання, а у Рівненській області 28 шкіл вже проводять навчання онлайн через перевищення епідемічного порогу.

У місті Чорноморськ Одеської області через спалах захворюваності серед дітей карантин у школах та дитсадках діятиме до 14 лютого. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки.

Загалом ситуація по країні залишається напруженою,але контрольованною. За даними МОЗ, епідемічний поріг перевищено лише у кількох регіонах, зокрема у Чернівецькій області. Натомість в Івано-Франківській та Львівській областях фіксується низький рівень захворюваності.

За період з 27 січня до 2 лютого захворюваність на ГРВІ зросла майже на 25% — виявлено понад 150 тисяч випадків, з них понад 90 тисяч серед дітей. Водночас грип циркулює у 21 регіоні, а найбільше хворих на Covid-19 зафіксовано в Івано-Франківській та Одеській областях. Порівняно з минулим роком захворюваність нижча.

Для захисту від вірусних інфекцій медики радять:

регулярно мити руки;

використовувати захисну маску;

уникати скупчень людей;

дотримуватись фізичної дистанції;

вакцинуватись проти Covid-19 та грипу.

За перших симптомів захворювання рекомендується звернутися до сімейного лікаря та ізолюватися від контактів з іншими людьми.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УВАГА! В УКРАЇНІ МАСОВО ЗАКРИВАЮТЬ ШКОЛИ ТА ДИТСАДКИ! Що сталося?!

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що пік захворюваності на грип та ГРВІ в Україні припаде на середину лютого 2025 року.

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