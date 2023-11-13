ВСУ анонсировали тяжелую ночь для оккупантов (фото)

Украинские военные анонсировали для оккупантов тяжелую ночь. Наши защитники вышли на ночную охоту.

Соответствующее фото опубликовала пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.

“Операторы одного из подразделений ССО выходят на ночную охоту. Это означает только одно: вскоре врага ждет возмездие, а нас – хорошие новости”, – подчеркнули в ССО.

Напомним, что украинские военные под Авдеевкой с ювелирной точностью уничтожили группу оккупантов, спрятавшихся в ранее подбитом и сгоревшем бронетранспортере.

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