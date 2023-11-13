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ЗСУ анонсували важку ніч для окупантів (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ анонсували важку ніч для окупантів (фото)

Українські військові / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Сили спеціальних операцій виходять на полювання.

Українські військові анонсували окупантам важку ніч. Наші захисники вийшли на нічне полювання.

Відповідне фото опублікувала пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

“Оператори одного з підрозділів ССО виходять на нічне полювання. Це означає лише одне: невдовзі на ворога чекає відплата, а на нас – добрі новини”, - підкреслили в ССО.

Нагадаємо, що українські військові під Авдіївкою з ювелірною точністю знищили групу окупантів, які сховалися в раніше підбитому та згорілому бронетранспортері.

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Дата публікації
Перегляди
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