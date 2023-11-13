ЗСУ анонсували важку ніч для окупантів (фото)

Українські військові анонсували окупантам важку ніч. Наші захисники вийшли на нічне полювання.

Відповідне фото опублікувала пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

“Оператори одного з підрозділів ССО виходять на нічне полювання. Це означає лише одне: невдовзі на ворога чекає відплата, а на нас – добрі новини”, - підкреслили в ССО.

Нагадаємо, що українські військові під Авдіївкою з ювелірною точністю знищили групу окупантів, які сховалися в раніше підбитому та згорілому бронетранспортері.

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