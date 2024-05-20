ВСУ показали отражение вражеского штурма (видео)

Наши воины показали, как полностью уничтожили попытку штурма со стороны россиян.

Так, врага обнаружили еще в период перемещения и накопления ближе к передней линии, а впоследствии нанесли удар. За считанный час штурмовой группы не стало: одна часть ликвидирована, другая отступила.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали отражение вражеского штурма

"Начинали они быстро, борзо, со "шмелями" по нашим домам, со штурмом с двух сторон. Но не вывезли нас", — отмечают наши воины,

Ранее показали кадры, на которых армия РФ бросает танки на разминирование и требует от экипажей "выполнять задачи". В результате этого штурма в Донецкой области Россия потеряла 5 машин.

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