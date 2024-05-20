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ВСУ показали отражение вражеского штурма (видео)

ВСУ показали отражение вражеского штурма (видео)

Отражение штурма РФ

Наши воины показали, как полностью уничтожили попытку штурма со стороны россиян.

Так, врага обнаружили еще в период перемещения и накопления ближе к передней линии, а впоследствии нанесли удар. За считанный час штурмовой группы не стало: одна часть ликвидирована, другая отступила.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали отражение вражеского штурма

ВСУ показали отражение вражеского штурма

"Начинали они быстро, борзо, со "шмелями" по нашим домам, со штурмом с двух сторон. Но не вывезли нас", — отмечают наши воины,

Ранее показали кадры, на которых армия РФ бросает танки на разминирование и требует от экипажей "выполнять задачи". В результате этого штурма в Донецкой области Россия потеряла 5 машин.

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