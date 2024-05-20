ЗСУ показали відбиття ворожого штурму (відео)

Наші воїни показали, як вщент знищили спробу штурму з боку росіян.

Так, ворога виявили ще в період переміщення та накопичення ближче до передньої лінії, а згодом завдали удару. За лічену годину штурмової групи не стало: одна частина ліквідована, інша – відступила.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали відбиття ворожого штурму

"Починали вони швидко, борзо, зі "шмєлями" по наших будинках, зі штурмом з двох сторін. Але не вивезли нас", – зазначають наші воїни,

Раніше показали кадри, на яких армія РФ кидає танки на розмінування й вимагає від екіпажів "виконувати завдання". Внаслідок цього штурму на Донеччині Росія втратила 5 машин.

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