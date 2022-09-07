Взрывы в Харькове: одна из ракет, похоже, вернулась к отправителю

В ночь на 7 сентября в Харькове и области была объявлена воздушная тревога.

Взрывы раздались в городе, и, по меньшей мере, несколько взрывов, было слышно в области.

Об этом информирует Общественное.Харьков.

В направлении Харькова было выпущено несколько ракет. По предварительно неподтвержденной информации, 3 ракеты прилетели в город, а 4 – в области. В одном из мест прилетов начался пожар.

Ракеты русские захватчики вероятно запускали из Белгорода, уже взрывы были слышны и там. Об этом сообщают российские телеграммы-каналы. Похоже, что одна из ракет вернулась к отправителю.

Напомним, в Харькове задержали псевдоволонтер, которая украла продукты питания и кормила родственников.

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