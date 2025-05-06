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- Украина
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"Я дома! Я дома!": показали щемящие кадры обмена украинских защитников
Многие защитники находились в плену с начала полномасштабного вторжения, тяжелобольны и ранены.
Сегодня, 6 мая, Украина вернула 205 воинов. Пограничники показали щемящие кадры обмена.
Видео обнародовало ГНСУ.
Вернувшиеся домой защитники не скрывают безграничной радости. На кадрах раздаются счастливые возгласы: «Я дома! Я дома!»
«Ваша несгибаемость — наша надежда. Ваше мужество — наша гордость. С возвращением домой!», — отметили в ГНСУ.
Ранее мы писали, что среди уволенных — молодые ребята и взрослые мужчины почти всех видов и родов войск. Это военные, защищавшие Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя.