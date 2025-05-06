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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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70
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1 мин

"Я дома! Я дома!": показали щемящие кадры обмена украинских защитников

Многие защитники находились в плену с начала полномасштабного вторжения, тяжелобольны и ранены.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обмен пленными 6 мая

Обмен пленными 6 мая

Сегодня, 6 мая, Украина вернула 205 воинов. Пограничники показали щемящие кадры обмена.

Видео обнародовало ГНСУ.

Вернувшиеся домой защитники не скрывают безграничной радости. На кадрах раздаются счастливые возгласы: «Я дома! Я дома!»

«Ваша несгибаемость — наша надежда. Ваше мужество — наша гордость. С возвращением домой!», — отметили в ГНСУ.

Ранее мы писали, что среди уволенных — молодые ребята и взрослые мужчины почти всех видов и родов войск. Это военные, защищавшие Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя.

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Дата публикации
Количество просмотров
70
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