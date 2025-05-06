"Я дома! Я дома!": показали щемящие кадры обмена украинских защитников

Обмен пленными 6 мая

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Сегодня, 6 мая, Украина вернула 205 воинов. Пограничники показали щемящие кадры обмена.

Видео обнародовало ГНСУ.

Вернувшиеся домой защитники не скрывают безграничной радости. На кадрах раздаются счастливые возгласы: «Я дома! Я дома!»

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Дата публикации 16:32, 06.05.25 Количество просмотров 6 ГНСУ показала щемящие кадры обмена украинских защитников

«Ваша несгибаемость — наша надежда. Ваше мужество — наша гордость. С возвращением домой!», — отметили в ГНСУ.

Ранее мы писали, что среди уволенных — молодые ребята и взрослые мужчины почти всех видов и родов войск. Это военные, защищавшие Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также защитники из гарнизона Мариуполя.