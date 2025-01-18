Захватчики продвинулись на Харьковщине и Донбассе — DeepState

Враг продолжает атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики в районе нескольких населенных пунктов на Донетчине и Харьковщине.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении также указывается, что враг продвинулся возле нескольких населённых пунктов.
"Враг продвинулся в Тихом, возле Зеленой Рощи, Удачного, Котлиного и Дачного", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что военный рассказал о ситуации в Покровске.
Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ начали применять новую тактику, снижающую боеспособность россиян.
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