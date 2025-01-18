Захватчики продвинулись на Харьковщине и Донбассе — DeepState

За прошедшие сутки российские захватчики в районе нескольких населенных пунктов на Донетчине и Харьковщине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении также указывается, что враг продвинулся возле нескольких населённых пунктов.

"Враг продвинулся в Тихом, возле Зеленой Рощи, Удачного, Котлиного и Дачного", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что военный рассказал о ситуации в Покровске.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ начали применять новую тактику, снижающую боеспособность россиян.

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