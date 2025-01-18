Загарбники просунулися на Харківщині та Донеччині - DeepState

Протягом минулої доби російські загарбники в районі кількох населених пунктів на Донеччині та Харківщині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні також вказується, що ворог просунувся біля кількох населених пунктів.

"Ворог просунувся в Тихому, біля Зеленого Гаю, Удачного, Котлиного, та Дачного", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий розповів про ситуацію у Покровську.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ почали застосовувати нову тактику, яка знижує боєздатність росіян.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.