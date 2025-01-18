ЗСУ провели успішну контратаку на Харківщині - Трегубов

Українські військові провели успішну контратаку на ліванському напрямку.

Про це в етері телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Він заявив, що наразі не може розголошувати деталі операції українських сил.

"Ми можемо контратакувати, оборона у нас активна. Українські війська теж в деяких місцинах чинять росіянам щось недобре, що закінчується не тільки масовими втратами, а й ще втратами певної частини території захопленої ними до цього", - сказав речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові наразі намагаються ліквідувати російський так званий "плацдарм" на березі річки Оскіл, що на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові відбивають атаки ворога на Харківському та Лиманському напрямках, попри збільшення інтенсивності атак.

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