Росія зранку обстріляла Україну балістикою: що відомо

Зранку, 18 січня у Києві та низці регіонів України пролунала серія потужних вибухів.

Про це інформують кореспонденти ТСН.

Повітряні сили повідомили, що ворог атакував низку регіонів України балістичними ракетами, зокрема Київ та Запоріжжя.

Після вибухів у деяких районах столиці зникла вода, про перебої зі світлом інформація не надходила.

Очільник Києва Віталій Кличко повідомив про загоряння у Шевченківському районі столиці.

"Займання в Шевченківському районі Києва. Нежитлова будівля. Всі підрозділи прямують на місце", - Кличко.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок обстрілу у Шевченківському районі Києва загинула одна людина.

Крім того, у Запорізькій ОВА повідомили про вибухи у Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги Російські загарбники в ніч проти 18 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА поранена дитина.

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