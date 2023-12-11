Закон о запрете УПЦ МП заблокирован: в Раде сказали, кто за этим стоит

Верховная Рада Украины 19 октября в первом чтении приняла законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Законопроект фактически запрещает деятельность УПЦ МП в Украине.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская объяснила, ожидается ли второе чтение и кто блокирует принятие законопроекта в целом.

Об этом она рассказала в интервью "Телеграфу".

"Туда внесено более тысячи правок. Никто даже не говорит о том, что его вынесут в зал. И уважаемые мои коллеги подписывали обращение на Венецианскую комиссию, фактически блокируя и откладывая законопроект. Депутаты молчат, они не готовы к этой бойне", — объяснила она. .

Как добавила Бобровская лоббирование Русской православной церкви в Верховной Раде очень сильное. По ее словам, Артем Культенко, мажоритарщик из Одессы Дмитрук до последнего момента голосования в Раде уговаривали Давида Арахамию, спикера и вице-спикера не ставить на голосование в парламенте законопроект.

"Это представители радикального "упорного" крыла РПЦ. Все держалось на волоске. А теперь раскол качают дальше. Только РПЦ сегодня уже не может никак скрыть свое прямое отношение к Москве. Их поезд на Соловки наконец-то должен уехать из Украины", — резюмировала Соломия Бобровская.

Напомним, в Раде хотят сорвать законопроект о запрете УПЦ МП. Депутаты собирают подписи к спикеру Руслану Стефанчуку о необходимости отправить законопроект в Венецианской комиссии.

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