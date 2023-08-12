Закрытые КПП на границе с Беларусью и РФ: как украинцам вернуться домой

В ГНСУ объяснили, как украинцам вернуться домой с территории России и Беларуси.

В Украине все пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью во время полномасштабной войны закрыты. В то же время Украина пропускает своих граждан, вынужденно выехавших на российскую территорию из-за войны или уезжающих с временно оккупированных территорий.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Так, в Сумской области действует гуманитарный коридор, по которому украинцы могут вернуться домой с территории РФ. Речь идет о пропускном пункте Колотиловка (Белгородская область, РФ) – Покровка (Сумская область, Украина).

"Всем гражданам Украины, которые смогут добраться до украинской стороны границы, к украинской территории, будет обеспечена возможность возвращения домой даже через эти закрытые пункты пропуска", – пояснил он.

Граждан Украины будут пропускать даже при отсутствии необходимых документов.

"Если говорить о действиях пограничников, то мы обеспечиваем доступ всем гражданам Украины, даже если у них нет необходимых документов для пересечения границы", – заверил он.

В то же время Демченко советует иметь хотя бы документ, идентифицирующий личность как гражданина Украины.

Если у человека документов вообще нет, то проход через границу займет чуть больше времени: пограничники, миграционная служба и полиция должны установить личность и проверить информацию. При подтверждении, что это гражданин Украины, человека пропустят.

По его словам, такая процедура действует не только на пункте пропуска Покровка в Сумской области, но и на КПП Доманово – Мокраны на границе Волыни с Беларусью.

Напомним, что на границе Сумской области с Россией заработал гуманитарный коридор. Украинцы, которые эвакуируются с временно оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через пункт пропуска Колотиловка (Белгородская обл., РФ) — Покровка (Сумская обл., Украина).

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