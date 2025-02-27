Заместитель председателя Херсонской ОВА насмерть сбил человека — СМИ

Заместитель начальника Херсонской ОВА Владимир Клюцевский совершил ДТП, в результате чего погиб человек.

Об этом информирует издание МОСТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах и в Областной военной администрации.

Издание сообщает, что Клюцевский, двигаясь по трассе в селе Посад-Покровское, сбил велосипедиста, от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Это произошло ориентировочно в 18.10.

"Предварительно известно, что Владимир Клюцевский ехал без превышения скорости, а велосипедист уехал из темноты. На месте работают правоохранители", — говорится в сообщении.

Позже информацию о ДТП подтвердил начальник ОВА Александр Прокудин, хотя и не назвал ни фамилию, ни должность.

“При участии работника Херсонской ОВО произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погиб человек. Сейчас идет следствие, ожидаем официальных выводов правоохранителей”, – написал он.

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