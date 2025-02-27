Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украину атакуют вражеские беспилотники: направление движения

Украину атакуют вражеские беспилотники: направление движения

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Украину в ночь на 27 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

  • Через Сумщину группы шахедов – на Полтавщину.
  • В Черниговской области одиночные БпЛА в разных районах районах. Курс – на Киевщину.
  • В Черкасской области несколько групп БпЛА через Звенигородский и Черкасский районы — в западном направлении.
  • Из Полтавщины БпЛА – на Киевщину.
  • Несколько групп БпЛА на границе Одесщины и Николаевщины – в направлении Винницкой области.

Ранее сообщалось, что из-за удара "Шахеда" под Киевом погибли известный хирург и его жена-телевизионщица.

Мы ранее информировали, что россияне атаковали Харьков, что известно о последствиях попаданий и какая ситуация в городе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация