Украину атакуют вражеские беспилотники: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 27 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- Через Сумщину группы шахедов – на Полтавщину.
- В Черниговской области одиночные БпЛА в разных районах районах. Курс – на Киевщину.
- В Черкасской области несколько групп БпЛА через Звенигородский и Черкасский районы — в западном направлении.
- Из Полтавщины БпЛА – на Киевщину.
- Несколько групп БпЛА на границе Одесщины и Николаевщины – в направлении Винницкой области.
Ранее сообщалось, что из-за удара "Шахеда" под Киевом погибли известный хирург и его жена-телевизионщица.
Мы ранее информировали, что россияне атаковали Харьков, что известно о последствиях попаданий и какая ситуация в городе.
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