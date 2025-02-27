Украину атакуют вражеские беспилотники: направление движения

Украину в ночь на 27 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

Через Сумщину группы шахедов – на Полтавщину.

В Черниговской области одиночные БпЛА в разных районах районах. Курс – на Киевщину.

В Черкасской области несколько групп БпЛА через Звенигородский и Черкасский районы — в западном направлении.

Из Полтавщины БпЛА – на Киевщину.

Несколько групп БпЛА на границе Одесщины и Николаевщины – в направлении Винницкой области.

Ранее сообщалось, что из-за удара "Шахеда" под Киевом погибли известный хирург и его жена-телевизионщица.

Мы ранее информировали, что россияне атаковали Харьков, что известно о последствиях попаданий и какая ситуация в городе.

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