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Україну атакують ворожі безпілотники: напрямок руху

Україну атакують ворожі безпілотники: напрямок руху

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 27 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • Через Сумщину групи шахедів - на Полтавщину.
  • На Чернігівщині поодинокі БпЛА у різних районах районах. Курс - на Київщину.
  • На Черкащині декілька груп БпЛА через Звенигородський та Черкаський райони - у західному напрямку.
  • Із Полтавщини БпЛА - на Київщину. 
  • Декілька груп БпЛА на межі Одещини та Миколаївщини - у напрямку Вінниччини.

Раніше повідомлялося, що через удар "Шахеда" під Києвом загинули відомий хірург та його дружина-телевізійниця.

Ми раніше інформували, що росіяни атакували Харків, що відомо про наслідки влучань і яка ситуація в місті.

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