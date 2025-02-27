Україну атакують ворожі безпілотники: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 27 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
- Через Сумщину групи шахедів - на Полтавщину.
- На Чернігівщині поодинокі БпЛА у різних районах районах. Курс - на Київщину.
- На Черкащині декілька груп БпЛА через Звенигородський та Черкаський райони - у західному напрямку.
- Із Полтавщини БпЛА - на Київщину.
- Декілька груп БпЛА на межі Одещини та Миколаївщини - у напрямку Вінниччини.
Раніше повідомлялося, що через удар "Шахеда" під Києвом загинули відомий хірург та його дружина-телевізійниця.
Ми раніше інформували, що росіяни атакували Харків, що відомо про наслідки влучань і яка ситуація в місті.
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