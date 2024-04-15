Заморозки и дожди: в Украину сунет циклон

На этой неделе погодные условия в Украине ожидаются неустойчивыми с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления, а также дождями в сопровождении гроз и порывистым ветром.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич изданию Метеопрог.

В результате изменения синоптических процессов над большей частью Европы погода в нашей стране прогнозируется более неустойчивой и влажной по сравнению с первой половиной месяца.

Циклоническая деятельность и активизация атмосферных фронтов на фоне пониженного давления приведет к выпадению дождей, особенно в западных и северных областях. Температура воздуха распределится по стране крайне неравномерно.

Юго-восточные регионы будут находиться в аномально теплой воздушной массе, тогда как на западные и северо-западные области распространится довольно холодный воздух со стороны Балтийского моря и Скандинавского полуострова. Поэтому во второй половине недели здесь не исключены заморозки, как на поверхности почвы, так и местами в воздухе.

Погода на сегодня, 15 апреля

В понедельник, 15 апреля, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, местами с грозами. Вечером в западной части сильные дожди. Ветер преимущественно в западной четверти, 5-10 м/с.

В северных и восточных областях отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях +13…+18°С, на Буковине и Закарпатье +18…+23°С.

В южных, центральных и восточных областях дневная температура составит +19…+24 °С, в Одесской и Николаевской областях +24…+29 °С.

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