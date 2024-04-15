Заморозки та дощі: до України суне циклон

Цього тижня погодні умови в Україні очікуються нестійкими, з коливаннями температури повітря, атмосферного тиску, а також дощами у супроводі гроз та поривчастим вітром.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич виданню Метеопрог.

У результаті зміни синоптичних процесів над більшою частиною Європи, погода в нашій країні прогнозується більш нестійкою та вологою порівняно з першою половиною місяця.

Циклонічна діяльність та активізація атмосферних фронтів на тлі зниженого тиску призведе до випадання дощів, особливо у західних та північних областях. Температура повітря розподілиться країною вкрай нерівномірно.

Південно-східні регіони перебуватимуть в аномально теплій повітряній масі, тоді як на західні та північно-західні області України пошириться досить холодне повітря з боку Балтійського моря та Скандинавського півострова. Тому в другій половині тижня тут не виключені заморозки як на поверхні ґрунту, так і місцями у повітрі.

Погода на сьогодні, 15 квітня

У понеділок, 15 квітня, у більшості регіонів України очікуються дощі, місцями з грозами. Ввечері подекуди у західній частині значні дощі. Вітер переважно західної чверті, 5 – 10 м/с.

У північних та східних областях окремі пориви, 15 - 17 м/с. Температура повітря в північних та західних областях +13… +18 °С, на Буковині та Закарпатті +18… +23 °С.

У південних, центральних та східних областях денна температура становитиме +19… +24 °С, на Одещині та Миколаївщині +24… +29 °С.

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