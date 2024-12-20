Запорожская АЭС снова осталась на грани блэкаута

Энергетики начнут восстановление линии, как только ситуация с безопасностью позволит это.

Из-за обстрелов оккупантов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Сегодня снова из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС осталась на одной линии питания с украинской энергосистемой. Энергетики начнут возобновление линии питания ЗАЭС, как только это позволит ситуация с безопасностью. Безопасная эксплуатация ЗАЭС возможна только под контролем Украины", — заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.

Напомним, в ноябре ЗАЭС трижды оставалась на одной линии питания из-за обстрелов.

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