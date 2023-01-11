Зеленский обещает в этом году прогресс в евроинтеграции Украины: итоги саммита Люблинского треугольника

Украинский президент обсудил с лидерами Польши и Литвы интеграцию нашего государства как в Евросоюз, так и в НАТО.

В среду, 11 января, во Львове состоялся саммит стран так называемого Люблинского треугольника - Украины, Польши и Литвы.

Как сообщил во время традиционного вечернего обращения украинский президент Владимир Зеленский, на этой встрече прозвучали важные новости для Украины.

В первую очередь украинский лидер поблагодарил президента Польши Анджея Дуду и президента Литвы Гитанаса Науседу за принятые решения передать Украине нужное ей оружие.

“Польша приняла решение о передаче Украине танков – я благодарю за это. Благодарю президента Дуду, правительства Польши, всех наших польских друзей. Литва передает нашему государству зенитные системы – то оружие, в котором мы нуждаемся для защиты от иранских дронов, для защиты нашей энергетики. Я благодарю Гитанаса за это очередное проявление неизменной и принципиальной поддержки Украины, которая началась еще до 24 февраля и будет продолжаться до нашей победы”, — подчеркнул Зеленский.

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По его словам, оба иностранных лидера заверили, что готовы пройти вместе с Украиной путь к восстановлению ее территориальной целостности и восстановлению мира.

"Российская агрессия должна проиграть – так и будет", — заверил украинский лидер.

Также Зеленский сообщил о том, что на этом саммите обсуждались вопросы интеграции Украины как в Евросоюз, так и в НАТО.

"Уже в этом году мы должны выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции. Это касается прежде всего переговоров по членству. Польша и Литва однаково и всесторонне готовы нас поддерживать”, — сообщил украинский президент.

Он подчеркнул, что теперь необходимо "трансформировать эту готовность, эту энергию в реальное институциональное движение, в реальные решения".

Зеленский за 11 января: во Львове прозвучали важные новости для Украины!

Напомним, Украина получит роту танков Leopard от Польши. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 танков.

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