Путин – как хамелеон: каким диктатора помнит его бывший спичрайтер

Украина – вопрос, от результата решения которого зависит политическая судьба и физическая жизнь Путина. И в этот момент диктатор теряет самоконтроль, в нем начинают преобладать эмоции.

Президент России Владимир Путин был рациональным и образцовым менеджером в период пребывания у власти в 2008-2010 годах.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал бывший спичрайтер президента РФ в 2008-2010 годах Аббас Галлямов.

"Он был очень рациональный, логичный. Он был просто таким образцовым менеджером: он четко формулировал задачи, четко распределял зоны ответственности, знал, с кого и за что спрашивать. Там не было места вообще никаким эмоциям, все было очень рационально", – поделился воспоминаниями экс-спичрайтера диктатора.

"Если бы мне в тот момент сказали о том, что этот же человек будет делать то, что сейчас делает, я бы не поверил. Это казалось бы невозможным. Потому что с точки зрения логики и рацио объяснить происходящее практически невозможно", – добавил Галлямов.

Он также рассказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину пытался осмыслить, "как так произошло, что тот человек стал этим человеком".

"Я пришел к выводу, что (Путин – ред.) просто очень такой многогранный, многофакторный, можно сказать даже, – как хамелеон подстраивается под обстоятельства. И обстоятельства очень сильно изменились", – сказал Галлямов.

"Вопрос Украины – вопрос, от результата решения которого зависит его политическая судьба, а по сути – и физическая жизнь. И в этот момент, когда проблема приобретает такой экзистенциальный характер, он просто радикально преображается. Он теряет самоконтроль, в нем начинают доминировать эмоции. То есть я так понял, что я просто ни разу не видел его в ситуации, когда в нем эмоции доминировали бы над логикой", – рассказал бывший спичрайтер Путина.

Он отметил, что в последние годы эмоции российского диктатора все чаще доминируют над логикой и тот чувствует угрозу своей власти. Так, после 2018 года рейтинги президента РФ начали падать, и было видно, что он вступил в период заката. Вопрос был только в том – когда Путин лишится власти.

"Он постоянно чувствовал угрозу по все большему числу направлений. И он все чаще впадал в эмоции. Его решение напасть на Украину, с одной стороны, там есть четкая логическая основа, но в то же время само решение было принято исключительно в ситуации, когда он был очень взвинчен в момент, когда принимал это решение. Хотя, повторюсь, логика в этом всем была", – оценил Галлямов.

Напомним, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, поражения на поле боя и общее состояние РФ после нападения на Украину десакрализовали и Путина, и его окружение. Это приведет к внутренним саботажам, потере управляемости процессами, криминализации общества и этническим конфликтам в России.

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