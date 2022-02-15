Зеленский обещал Шольцу представить законопроекты по статусу ОРДЛО

Законодательные документы будут рассмотрены в рамках Трехсторонней контактной группы.

В понедельник, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцом пообещал представить законопроекты о статусе оккупированной части восточной Украины, изменениях в Конституцию и подготовку выборов на территории ОРДЛО.

Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил германский канцлер на брифинге после встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамках Трехсторонней контактной группы, работающей в рамках Минского процесса, вскоре будут обсуждены все предусмотренные законопроекты, касающиеся оккупированной части восточной Украины, изменений в Конституцию и подготовку выборов", — заявил Олаф Шольц.

Он отметил, что "это хороший прогресс", и его нужно продолжить.

"Я говорил с президентом Зеленским о том, чтобы он предоставил своим переговорщикам соответствующие полномочия для того, чтобы добиться большего прогресса", — подчеркнул канцлер Германии.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц после встречи в Москве с российским президентом Владимиром Путиным назвал хорошим знаком отведение в места дислокации российских военнослужащих после учений.

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