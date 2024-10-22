Зеленский объяснил, почему НАТО для Украины – единственный выход

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вступить в НАТО, поскольку у страны нет оружия, способного эффективно остановить агрессию России.

Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами.

Зеленский отметил, что Украина много лет назад отдала весь свой ядерный арсенал в расчете на вступление в НАТО.

"Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны были обменять это на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и Трампом. Вот почему я сказал, что не могу понять, где справедливость относительно Украины", — заявил президент.

Зеленский отметил, что тогда Украина отдала оружие, но не получила обещанную безопасность.

"Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. И можете ли вы, я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой "безопасный зонтик" или что-то подобное, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО. Никто не может мне сказать. Поэтому это мои аргументы", - добавил Зеленский.

Президент также четко заявил, что Украина не просит возвращения ядерного оружия, но требует вступления в НАТО, чтобы защититься от агрессии России.

"Мы отдали, но ничего не получили вместо этого. И мы получили лишь полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодняшний день у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заверил, что Украина не будет создавать никакой угрозы миру, в частности, это касается ядерного оружия.

В то же время, он напомнил, что по условиям Будапештского меморандума, в обмен на отказ от ядерного оружия мировые государства гарантировали Украине безопасность и территориальную целостность.

“Мы говорим о том, что если бы Украина не отдала ядерное оружие, это был бы зонтик, который есть у других ядерных государств. Если ты не в НАТО. НАТО – лучше", – подчеркнул тогда украинский лидер.

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