Зеленский созвал Ставку: о чем говорили

В ходе заседания Ставки 2 мая обсуждались вопросы готовности фортификационных рубежей, ситуация на фронте, поставка оружия от партнеров и производство дронов и средств РЭБ.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 мая провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассматривались вопросы готовности фортификационных рубежей, ситуация на фронте и снабжение оружием от партнеров.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram.

В ходе заседания премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Государственной службы специального транспорта Александр Яковец представили отчет о степени готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и направлениях активных боевых действий.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о текущей ситуации на фронте и организации ротации подразделений для восстановления. Также обсуждались темпы и потребности при комплектовании новых бригад.

Министр обороны Рустем Умеров доложил о графиках поступления оружия от партнеров в рамках обнародованных пакетов помощи. Президент поручил принять все возможные меры по сокращению сроков, особенно по поставкам средств ПВО для защиты человеческих жизней и энергетической инфраструктуры.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отчитался относительно текущих темпов производства дронов и средств РЭБ, обеспечения ими фронта, а также средств радиоэлектронной борьбы для прикрытия важных объектов.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что первый инициированный Украиной Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. К участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. На мероприятии речь пойдет о реальных действиях по соблюдению правил Устава ООН, защищающих все страны от нападения и насилия.

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