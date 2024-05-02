Зеленський скликав Ставку: про що говорили

Під час засідання Ставки 2 травня обговорювалися питання готовності фортифікаційних рубежів, ситуація на фронті, постачання зброї від партнерів та виробництво дронів і засобів РЕБ.

Президент України Володимир Зеленський 2 травня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалися питання готовності фортифікаційних рубежів, ситуація на фронті та постачання зброї від партнерів.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram.

Під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець надали звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах і на напрямках активних бойових дій.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Також обговорювалися темпи та потреби під час комплектування нових бригад.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів про графіки надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги. Президент доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення термінів, особливо щодо постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відзвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ, забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об'єктів.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що перший ініційований Україною Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. До участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів. На заході йтиметься про реальні дії щодо дотримання правил Статуту ООН, які захищають усі країни від нападу й насильства.

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