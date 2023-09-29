Как ВСУ будут применять ATACMS: в Defence Express ответили

Кассетные ATACMS создавались именно для того, чтобы поражать цели.
Перед украинскими военными стоит задача отогнать вражескую авиацию, аэродромы которой находятся на большом расстоянии. Кассетные ATACMS являются уникальной возможностью сражаться с авиабазами врага.
Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".
По словам эксперта, кассетные ATACMS создавались именно для того, чтобы поражать находящиеся на большом расстоянии цели.
"Расход таких ракет будет значительно меньше осколочно-фугасных ATACMS, которые направлены для поражения фактически одного объекта. Ибо вес осколочно-фугасных Atacms 227 кг, с дальностью стрельбы до 270 км. Надо понимать, что 227 кг это вдвое меньше чем" Сторм Шедоу", боевая часть которой весит 450 кг", — отметил Катков.
Также он объяснил во многом эффективность кассетных ATACMS.
"Других ракет на ту же цель будет тратиться значительно больше, из-за их меньшей боевой части", — заявил главный редактор Defence Express.
Украина сможет начать производство собственных систем противовоздушной обороны, для этого к нам приедут соответствующие специалисты.
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