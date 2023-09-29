Як ЗСУ застосовуватимуть ATACMS: у Defence Express відповіли

Касетні ATACMS створювалися саме для того, щоб уражати цілі.

Перед українськими військовими стоїть завдання відігнати ворожу авіацію, аеродроми якої розташовані на великій відстані. Касетні ATACMS є унікальною можливістю боротися з авіабазами ворога.

Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков в етері телеканалу "Еспресо".

За словами експерта, касетні ATACMS створювалися саме для того, щоб уражати цілі, які розташовані на великій відстані.

"Витрата таких ракет буде значно меншою, ніж уламково-фугасних ATACMSs, які спрямовані для ураження фактично одного об'єкта. Бо вага уламково-фугасних ATACMS - 227 кг, з дальністю стрільби до 270 км. Треба розуміти, що 227 кг - це вдвічі менше, ніж Storm Shadow, бойова частина якої важить 450 кг", - зазначив Катков.

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Також він пояснив, у чому ефективність касетних ATACMS.

"Інших ракет на ту ж саму ціль буде витрачатися значно більше через їхню меншу бойову частину", - заявив головний редактор Defence Express.

Зазначимо, Україна зможе розпочати виробництво власних систем протиповітряної оборони, для цього до нас приїдуть відповідні спеціалісти.

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