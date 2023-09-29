Заяви Орбана не впливають на колективні рішення ЄС – Подоляк

Михайло Подоляк переконаний, що Україна буде невід'ємною частиною загальної Європи.
Заяви угорського прем'єра Віктора Орбана не впливають на колективні рішення ЄС.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону 29 вересня.
"Європейський союз – це територія демократії, свободи, там будь-хто може говорити про будь-що. Щодо пана Орбана, ми з вами прекрасно розуміємо, що він буде говорити одне і те ж саме. Він це робить вже протягом 19 місяців і він не буде міняти свою позицію до ключового моменту, коли він повністю на 180 градусів її змінить. В момент програшу Російської Федерації Орбан буде чи не найбільший лобіст якомога швидшого вступу України до ЄС чи до НАТО", - упевнений радник голови ОП.
Михайло Подоляк переконаний, що Україна буде невід'ємною частиною загальної Європи.
"Треба спокійно ставитися до його (Орбана – ред.) заяв, вони не впливають на колегіальні, колективні рішення Європейського союзу. Європейський союз також для себе вже все вирішив з точки зору того, що Україна буде невід'ємною частиною загальної Європи", - резюмував Подоляк.
Нагадаємо, 29 вересня, угорський прем’єр поставив під сумнів перспективу Європейського Союзу найближчим часом розпочати переговори про приєднання України, заявивши, що нереально розпочати процес вступу з країною, яка перебуває у стані війни.
“Ми не знаємо розмір території цієї країни, оскільки вона все ще у стані війни, і ми не знаємо, скільки її населення, тому що вони тікають... Допустити країну, не знаючи її параметрів, було б безпрецедентно”, — заявив Віктор Орбан з приводу вступу України до ЄС в ефірі угорського державного радіо.
Натомість, в українському МЗС нагадали Орбану, якою є територія України.
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