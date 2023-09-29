Заяви Орбана не впливають на колективні рішення ЄС – Подоляк

Заяви угорського прем'єра Віктора Орбана не впливають на колективні рішення ЄС.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону 29 вересня.

"Європейський союз – це територія демократії, свободи, там будь-хто може говорити про будь-що. Щодо пана Орбана, ми з вами прекрасно розуміємо, що він буде говорити одне і те ж саме. Він це робить вже протягом 19 місяців і він не буде міняти свою позицію до ключового моменту, коли він повністю на 180 градусів її змінить. В момент програшу Російської Федерації Орбан буде чи не найбільший лобіст якомога швидшого вступу України до ЄС чи до НАТО", - упевнений радник голови ОП.

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Михайло Подоляк переконаний, що Україна буде невід'ємною частиною загальної Європи.

"Треба спокійно ставитися до його (Орбана – ред.) заяв, вони не впливають на колегіальні, колективні рішення Європейського союзу. Європейський союз також для себе вже все вирішив з точки зору того, що Україна буде невід'ємною частиною загальної Європи", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, 29 вересня, угорський прем’єр поставив під сумнів перспективу Європейського Союзу найближчим часом розпочати переговори про приєднання України, заявивши, що нереально розпочати процес вступу з країною, яка перебуває у стані війни.

“Ми не знаємо розмір території цієї країни, оскільки вона все ще у стані війни, і ми не знаємо, скільки її населення, тому що вони тікають... Допустити країну, не знаючи її параметрів, було б безпрецедентно”, — заявив Віктор Орбан з приводу вступу України до ЄС в ефірі угорського державного радіо.

Натомість, в українському МЗС нагадали Орбану, якою є територія України.

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