Этот распространенный симптом высокого давления все игнорируют: на что обратить внимание

Головная боль — не всегда отдельный симптом / © Credits

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Пульсирующая или необычная головная боль далеко не всегда вызвана банальной усталостью, а может указывать на первичные неврологические расстройства или другие медицинские состояния.

Об этом пишет издание Express.

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По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), в некоторых случаях такой симптом может сопровождать высокое кровяное давление. Гипертония часто развивается без явных признаков. Поэтому человек может годами не знать о проблеме.

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В то же время, повышенное давление создает дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Со временем это увеличивает риск серьезных осложнений, включая инфаркт и инсульт.

Впрочем, головная боль далеко не всегда означает гипертонию. Его причинами также могут быть нехватка воды, недосып, стресс, нерегулярное питание, алкоголь или чрезмерное время перед экраном.

Внезапная сильная головная боль, особенно вместе со слабостью, спутанностью сознания, потерей зрения или проблемами с речью, требует неотложной медицинской оценки.

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Напомним, летняя жара может принести не только солнечное настроение, но и внезапную головную боль или даже приступ мигрени. Одной из причин может быть обезвоживание, которое легко не заметить.

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