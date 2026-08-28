Создают долги и дискредитируют имя: популярная украинская певица стала жертвой наглых мошенников

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская рэп-исполнительница alyona alyona стала жертвой мошенников и сделала заявление.

Артистка в Instagram-stories призналась, что в последнее время все чаще сталкивается с неприятными ситуациями. Певица сообщила о мошенниках, которые пытаются нажиться на ее имени. alyona alyona уже раскрыла их схемы. Злоумышленники обманом создают искусственные долги, предлагают фековые сотрудничества и в целом дискредитируют имя знаменитости.

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«В последнее время я все чаще сталкиваюсь с неприятными ситуациями, поэтому я считаю необходимым расставить все точки над „і“ и обезопасить нас с вами от недоразумений. Появились случаи недобросовестных действий третьих лиц, которые пытаются дискредитировать мое имя, создавать искусственные долги, предлагать сотрудничество от моего имени и гарантировать мое личное присутствие на мероприятиях», — говорит артистка.

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alyona alyona предупредила о мошенниках, что действуют от ее имени / © instagram.com/alyona.alyona.official

Исполнительница хочет избежать в будущем неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на фоне действий мошенников. Артистка призвала не вестись на подобное и лишний раз уточнять информацию у нее на ее официальных страницах и представителей. Также исполнительница попросила сообщить ей, если от ее имени будут предлагать сотрудничество или просить средства. Напоследок alyona alyona призвала быть внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников.

«Если к вам обращались с предложениями о сотрудничестве, просьбой о средствах или вы уже сталкивались с такими кейсами от моего имени — пожалуйста, напишите мне в личку или на официальную почту. Будьте внимательны и проверяйте информацию», — обратилась к фанатам знаменитость.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о профессиях знаменитостей. К примеру, alyona alyona по образованию педагог. Предлагаем также узнать, какую профессию получили артисты Дмитрий Монатик, Артем Пивоваров и другие.

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