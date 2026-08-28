Створюють борги і дискредитують ім'я: популярна українська співачка стала жертвою нахабних шахраїв

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Українська реп-виконавиця alyona alyona стала жертвою шахраїв та зробила заяву.

Артистка в Instagram-stories зізналась, що останнім часом дедалі частіше стикається з неприємними ситуаціями. Співачка повідомила про шахраїв, які намагаються нажитися на її імені. alyona alyona вже й розкрила їхні схеми. Зловмисники обманом створюють штучні борги, пропонують фекові співпраці та в цілому дискредитують ім’я знаменитості.

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«Останнім часом я все частіше зіштовхуюся з неприємними ситуаціями, тому вважаю за необхідне розставити всі крапки над „і“ та убезпечити нас із вами від непорозумінь. З’явилися випадки недобросовісних дій третіх осіб, які намагаються дискредитувати моє ім’я, створювати штучні борги, пропонувати співпрацю від мого імені та гарантувати мою особисту присутність на заходах», — говорить артистка.

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alyona alyona попередила про шахраїв, що діють від її імені / © instagram.com/alyona.alyona.official

Виконавиця хоче уникнути в майбутньому неприємних ситуацій, що можуть виникнути на тлі дій шахраїв. Артистка закликала не вестися на подібне та зайвий раз уточнювати інформацію в неї на її офіційних сторінках та представників. Також виконавиця попросила повідомити їй, якщо від її імені пропонуватимуть співпрацю чи проситимуть кошти. Наостанок alyona alyona закликала бути уважними, аби не стати жертвами шахраїв.

«Якщо до вас зверталися з пропозиціями співпраці, проханням про кошти або ви вже стикалися з такими кейсами від мого імені — будь ласка, напишіть мені в особисті або на офіційну пошту. Будьте уважні та перевіряйте інформацію», — звернулась до фанів знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про професії знаменитостей. Наприклад, alyona alyona за освітою педагогиня. Пропонуємо також дізнатися, яку професію здобули артисти Дмитро Монатік, Артем Пивоваров та інші.

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