Как правильно употреблять имбирь и зачем

Имбирь / © pixabay.com

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Имбирь очень полезен и содержит витамин С, магний, кальций, калий, натрий и клетчатку. Однако чаще всего люди отказываются от употребления имбиря, потому что не всегда знают, как правильно с ним обращаться.

Если вы приобрели имбирь в виде корня. Первое, что следует сделать, это выделить для него отдельную доску и нож. Лучше всего подойдет синтетическая доска, потому что дерево крепко впитает запах, который потом может перейти и на другие продукты, которые будут обрабатывать на этой доске. Промойте тщательно корень и очистите кожуру. Слой ее делайте как можно более тонким, именно под ним расположены самые ценные составляющие имбиря.

Есть и маринованный в баночках имбирь, нарезанный слайсами. Его часто подают к суше и ролям. Пригодится и сушеный имбирь в виде порошка. Он имеет более мягкий, не такой насыщенно острый вкус, как свежий корень, потому что содержит меньше гингерола. Имбирь используют для приготовления соусов, добавляют к тесту любимые пряники на Рождество, мясо, рыбу, тушеные овощи и готовят ароматный и насыщенный вкусом чай.

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Для большинства людей употребление имбиря безопасно, но стоит обращать внимание на сигналы организма. В редких случаях он может вызвать неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте, аллергические реакции, угнетение центральной нервной системы и аритмию. Осторожным с количеством необходимо быть тем, кто испытывает такие проблемы, как изжога.

В день можно использовать не более 4-5 г свежего продукта и не более 1-3 г молотого.

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