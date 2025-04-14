Як правильно вживати імбир і навіщо

Імбир / © pixabay.com

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Імбир дуже корисний і містить вітамін С, магній, кальцій, калій, натрій та клітковину. Однак найчастіше люди відмовляються від його вживання, бо не завжди знають, як правильно це робити.

Якщо ви придбали імбир у вигляді кореня, перше, що варто зробити, це виділити для нього окрему дошку і ніж. Найкраще підійде синтетична дошка, тому що дерево міцно вбере запах, який потім може перейти й на інші продукти, які оброблятимуть на цій дошці. Промийте ретельно корінь та очистьте шкірку якомога тоншим шаром — саме під нею розташовані найцінніші складники імбиру.

Є і маринований у баночках імбир, нарізаний слайсами. Його часто подають до суші та ролів. У пригоді буде ій сушений імбир у вигляді порошку. Він має більш м’який, не такий насичено гострий смак, як свіжий корінь, бо містить менше гінгеролу. Імбир використовують для приготування соусів, додають до тіста для улюблених пряників на Різдво, м’яса, риби, тушкованих овочів та готують ароматний і насичений за смаком чай.

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Для більшості людей вживання імбиру є безпечним, але варто звертати увагу на сигнали організму. В рідкісних випадках він може викликати неприємні відчуття у шлунково-кишковому тракті, алергічні реакції, пригнічення центральної нервової системи та аритмію. Обережними з кількістю необхідно бути тим, хто має такі проблеми, як печія.

На день можна використовувати щонайбільше 4–5 г свіжого продукту і не більше ніж 1–3 г меленого.

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