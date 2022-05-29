Как вернуться к сбалансированному питанию после длительного ограничения в еде

Процесс следует согласовать с тремя принципами.
Война заставила многих людей покинуть собственные дома, а оставшиеся на временно оккупированных территориях в течение нескольких месяцев имеет ограниченный доступ к медицинской помощи, питьевой воде и пище.
Как вернуться в сбалансированное питание после длительного ограничения потребления пищи, рассказал президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Олег Швец.
Можно заменить дорогие продукты на более доступные аналоги с таким же набором витаминов и минералов.
Но сначала процесс восстановления следует согласовать с тремя принципами.
Затем следует процесс адаптации.
Украинская врачебница-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.
Куриные яйца – один из лучших источников высококачественного протеина.